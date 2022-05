Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de CHATEAUGIRON Hyper U Chateaugiron Châteaugiron Catégories d’évènement: Châteaugiron

Ille-et-Vilaine

Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de CHATEAUGIRON Hyper U Chateaugiron, 16 juin 2022, Châteaugiron. Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de CHATEAUGIRON

Hyper U Chateaugiron, le jeudi 16 juin à 08:30

Jeudi 16 juin, dès 50€ d’achats votre Hyper U vous offre un sac en Toile “Le meilleur du Local” Fabriqué en France, 100% Coton (dont 60% recyclés)

Accès libre

Votre sac Cabas en Toile offert dès 50€ d’achat Hyper U Chateaugiron Centre commercial univer, Châteaugiron Châteaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T08:30:00 2022-06-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaugiron, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Hyper U Chateaugiron Adresse Centre commercial univer, Châteaugiron Ville Châteaugiron lieuville Hyper U Chateaugiron Châteaugiron Departement Ille-et-Vilaine

Hyper U Chateaugiron Châteaugiron Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaugiron/

Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de CHATEAUGIRON Hyper U Chateaugiron 2022-06-16 was last modified: by Célébrons les Producteurs de chez nous à l’Hyper U de CHATEAUGIRON Hyper U Chateaugiron Hyper U Chateaugiron 16 juin 2022 Châteaugiron Hyper U Chateaugiron Châteaugiron

Châteaugiron Ille-et-Vilaine