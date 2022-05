Célébrons les Producteurs de chez nous à Hyper U Les Arcs Hyper U Les Arcs Les Arcs Catégories d’évènement: Les Arcs

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à Hyper U Les Arcs

À l’occasion de la **journée nationale de l’agriculture**, nos producteurs locaux seront présents dans votre Hyper U les Arcs pour partager avec vous **présentation & conseils** sur leurs produits. Pour connaître leur histoire, nous vous invitons le **samedi 18 juin** à venir à leurs rencontre. • Maxime **ROTUREAU**” Fruits & Légumes ” [**Roquebrune-sur-Argens**] • Jean marc **VAZZOTTI** ” Fruits & Légumes ” [**Fréjus**] • Stéphane **MORFEA** ” Fruits & Légumes ” [**Puget sur Argens**] • Les poissons de **TAMARIS “** Aquaculteur **”** [**La Seyne-sur-Mer**] • Le cochon **BARJOLAIS** ” Eleveur ” [**Barjols**]

Accès libre

