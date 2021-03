Paris Jardin des Arènes de Montmartre Paris Célébrons les 150 ans de la Commune Jardin des Arènes de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 20 mai 2021

de 18h à 21h

gratuit

Soirée festive aux Arènes de Montmartre pour se rassembler et fêter les 150 ans de la Commune de Paris. Au programme de cette soirée : théâtre avec « Le rendez-vous du 18 mars » par les Ami.e.s de la Commune, suivi d’une soirée musicale animée par Riton la Manivelle. Événements -> Soirée / Bal Jardin des Arènes de Montmartre 25 rue chappe Paris 75018

25 rue chappe Paris 75018

Les Ami.e.s de la Commune

