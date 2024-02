Célébrons le 80ème au château de Villers-Bocage Le château Villers-Bocage, samedi 25 mai 2024.

Célébrons le 80ème au château de Villers-Bocage Le château Villers-Bocage Calvados

Le château de Villers-Bocage propose une journée immersive, rythmée par des fanfares, de la danse, des délices culinaires exquis, une variété d’animations captivantes, la projection d’un film dans le parc du château, de 11h à 23h30. Exposition de véhicules d’époque, conférences enrichissantes, concerts, visites guidées au château, et témoignages poignants. Vivez une expérience unique pour retracer l’euphorie des jours de la libération au Château, témoin privilégié des combats et véritable joyau d’histoire.

Le château de Villers-Bocage propose une journée immersive, rythmée par des fanfares, de la danse, des délices culinaires exquis, une variété d’animations captivantes, la projection d’un film dans le parc du château, de 11h à 23h30. Exposition de véhicules d’époque, conférences enrichissantes, concerts, visites guidées au château, et témoignages poignants. Vivez une expérience unique pour retracer l’euphorie des jours de la libération au Château, témoin privilégié des combats et véritable joyau d’histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 11:00:00

fin : 2024-05-25 23:30:00

Le château Château

Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie

L’événement Célébrons le 80ème au château de Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2024-02-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie