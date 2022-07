Célébrons le 14 juillet ensemble Saint-Romain-de-Colbosc, 14 juillet 2022, Saint-Romain-de-Colbosc.

Célébrons le 14 juillet ensemble

Parc Éco Normandie Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

2022-07-14 – 2022-07-14

Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Saint-Romain-de-Colbosc

Vous l’attendiez, le voici : le 14 juillet 2022 va être animé !

Le matin : Cérémonie officielle

– 10h30 : Revue des Hommes et du Matériel du centre de secours des pompiers de Saint-Romain sur la place Théodule Benoist.

– 11h : Cérémonie officielle, dépôt de gerbes et discours au moment aux morts.

L’après-midi : Animations et jeux dans le parc du Château de Gromesnil, à partir de 15h.

– Venez vous défier au tir à la corde, jouer aux jeux en bois, sauter sur les structures gonflables, remporter une course de sac, pêcher le plus de canards,… et stand de maquillage pour les enfants.

– Plusieurs associations Saint Romanaises vous proposeront des animations et des jeux : le SRAC, le Tir à l’Arc, l’Amicale de la Plus Belle Époque, l’Art en Cavale, la MPT, le GACCSR proposera au jeunes de s’initier à l’athlétisme et deux marches rapides (sur inscription).

Les temps forts (toutes les animations sont gratuites) :

– à 16h : Spectacle équestre acrobatique de l’Art en Cavale.

– à partir de 19h : Le duo 2SI 2LA, fraîchement formé, vous fera chanter son répertoire de musiques de variétés française, espagnole, américaine et populaire. Idéal pour manger et chanter en bonne compagnie !

– à partir de 21h : Le groupe Calypso vous fera danser sur des airs de variétés française et internationale.

– à partir de 22h30 : L’équipe de MPT et l’Art en Cavale vous emmèneront autour du Château pour la retraite aux flambeaux, accompagnés des chevaux, direction, le feu d’artifice tiré aux environs de 23h.

Côté restauration :

Proche de la scène, six commerçants Saint-Romanais vous serviront plats chauds, crêpes, glaces à l’italienne, boissons sucrées et bières locales.

Commerçants présents : Cave Le Verre Bouteille, JJAP, Créole Kafé, Juste à Côté, Senaka Sushis, La Crêperie.

mptsrc@gmail.com +33 2 35 20 00 16 http://www.mptsr.fr/14-juillet-a-st-romain/?fbclid=IwAR3-QTD3XMveDmpurjCygM-JPq_LrpmcN4g2X6K4XRwyph3hIQatnzBbthY

