du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022

À la Médiathèque du Neubourg, tout au long de ces trois jours, pendant les permanences, un atelier créatif participatif « Célébrons l’amour » vous sera proposé : écrire un mot d’amour sur un cœur en papier, qui sera accroché sur un cœur géant à l’entrée de la Médiathèque. Bien entendu divers documents sur l’Amour seront mis à diposition. Atelier créatif participatif « Célébrons l’amour » Médiathèque du Neubourg 54 avenue de la Liberation 27110 Le Neubourg Le Neubourg Eure

2022-01-20T16:30:00 2022-01-20T18:30:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T21:30:00;2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T17:30:00

