Dansons et chantons ensemble !

—————————— ### _Nous allons mettre en lumière la diversité des cultures francophones à travers le monde avec la participation des artistes, des familles et des enfants de tout âge, et en présence des dignitaires et des représentants de différentes communautés culturelles francophones et francophiles du Grand Vancouver et de la vallée du Fraser._ Célébration de la journée internationale de la Francophonie et la présentation de la première édition du Festival de contes et de légendes d’ici et d’ailleurs Alliance Francophone et Francophile – Greater Vancouver & Fraser Valley 191-6887 132 Street, Surrey Surrey

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T16:30:00 2021-03-20T19:30:00

