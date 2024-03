CÉLÉBRONS ENSEMBLE MARTINIQUE MERVEILLE DU MONDE ! Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge, samedi 16 mars 2024.

CÉLÉBRONS ENSEMBLE MARTINIQUE MERVEILLE DU MONDE ! Nature, culture, histoire à travers un large choix d’activités et d’animations pour célébrer la Montagne Pelée et les Pitons du Nord, désormais inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Samedi 16 mars, 09h00 Le Morne-Rouge Plus d’infos sur : https://www.facebook.com/photo?fbid=788666103296930&set=a.638079728355569 Programme des randonnées sur https://pnr-martinique.com/actualites/randonner-et-celebrer-ensemble-martiniquemerveilledumonde/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T02:00:00+01:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique