CELEBRONS ENSEMBLE MARTINIQUE MERVEILLE DU MONDE ! _ PROGRAMME DES RANDONNEES Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge, samedi 16 mars 2024.

CELEBRONS ENSEMBLE MARTINIQUE MERVEILLE DU MONDE ! _ PROGRAMME DES RANDONNEES Au choix, 3 circuits de randonnées allant du plus facile au plus difficile pour rallier le Millénium. Une convergence au coeur du bien UNESCO que constitue la Montagne Pelée et les Pitons du Nord. Samedi 16 mars, 06h00 Le Morne-Rouge Plus d’infos sur : https://pnr-martinique.com/actualites/randonner-et-celebrer-ensemble-martiniquemerveilledumonde/ Inscription obligatoire au : 0596 645 645 / 0696 333 781

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T02:00:00+01:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique