Célébrons ensemble l’Équinoxe de printemps Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 23 mars 2024.

Célébrons ensemble l’Équinoxe de printemps Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois Jura

Nombre de places limité à 15 participant.e.s

Inscription obligatoire en ligne https://www.crenolibre.fr/prendre-rdv/20721_chamane-magnetiseuse-pour-humains-et-animaux/evenement/151

Intervenante

Mélanie Guiho

Je suis Mélanie, une accompagnante passionnée, dédiée depuis une 10 ans à la pratique des médecines traditionnelles et naturelles. Mon parcours m’a conduite à explorer diverses disciplines, enrichissant ainsi mon approche holistique du bien-être.

Diplômée en naturopathie, j’ai ensuite embrassé le chemin de l’hypnothérapie, puis me suis formée au magnétisme curatif. Cette combinaison unique de compétences me permet d’accompagner aussi bien les êtres humains que les animaux sur la voie de l’harmonie et de la santé.

De plus, je suis initiée au chamanisme sibérien, une pratique ancestrale qui nous relie profondément à la nature et aux cycles de la vie.

Pour moi, l’éducation et la transmission occupent une place primordiale. C’est pourquoi je propose des formations et des stages conçus comme des moments de partage et d’apprentissage. Ces sessions offrent l’opportunité de se reconnecter aux cycles naturels, de comprendre les subtilités des saisons et d’intégrer les enseignements des médecines ancestrales dans notre vie moderne.

Que vous cherchiez à retrouver l’équilibre physique, mental ou émotionnel, je suis là pour vous accompagner avec bienveillance et expertise. Ensemble, cheminons vers un mieux-être durable, en harmonie avec nous-mêmes et notre environnement.

Au plaisir de vous rencontrer et de partager cette belle aventure,

Au programme

Je vous propose de nous réunir pour célébrer l’équinoxe du printemps lors d’un temps de reliance collectif. Cette demi-journée sera dédiée à la conscientisation de ce passage de saison, nous permettant ainsi de nous connecter ensemble aux énergies du renouveau. Dans un cadre enchanteur en pleine nature, nous serons entourés d’une énergie positive propice à l’accueil des nouvelles énergies printanières.

Un moment de soin et de méditation, enrichi par les arômes apaisants des huiles essentielles.

Une célébration et une connexion profonde aux énergies saisonnières, soutenues par la musique envoûtante et les vibrations du tambour chamanique.

Une période d’introspection, de partage verbal, de rituels sacrés, de chants inspirants et de guidance intuitive.

Des conseils naturopathiques sur le mode de vie, présentés sous forme de livrets pour vous accompagner sereinement tout au long de la saison.

Vous repartirez avec un livret de conseils et un stick olfactif contenant l’huile essentielle utilisée lors de la méditation.

Les énergies du printemps

L’équinoxe du printemps marque un moment de transition où les forces de la nature s’équilibrent, offrant une opportunité unique pour aligner nos intentions avec les énergies en mouvement. C’est un temps de renouveau et de croissance, où les jours s’allongent et la terre se réveille de son sommeil hivernal. À travers cette transition, nous pouvons nous connecter à la vitalité et à la créativité qui émanent de la nature en plein éveil. En cette période, nos intentions énergétiques peuvent se concentrer sur le renouveau, la purification et la revitalisation. Nous pouvons utiliser cette énergie pour semer les graines de nos projets et aspirations, et pour cultiver la gratitude envers la vie qui se régénère autour de nous. En syntonisant avec les vibrations du printemps, nous sommes invités à nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à libérer les anciens schémas qui ne nous servent plus, et à embrasser le potentiel de croissance et de transformation qui réside en nous.

Informations pratiques

Ce cercle est accessible à partir de 15 ans (mineures accompagné d’un adulte), conviviaux, abordables pour tous, non dogmatiques.

Contact

Mélanie GUIHO

06 04 51 81 03

melanieguiho@gmail.com

www.melanieguiho.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 13:00:00

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

L’événement Célébrons ensemble l’Équinoxe de printemps Les Planches-près-Arbois a été mis à jour le 2024-02-12 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA