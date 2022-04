CÉLÉBREZ PÂQUES À AEROSCOPIA ! Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

CÉLÉBREZ PÂQUES À AEROSCOPIA ! Blagnac, 18 avril 2022, Blagnac. CÉLÉBREZ PÂQUES À AEROSCOPIA ! MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

2022-04-18 – 2022-04-18 MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat

Blagnac Haute-Garonne Blagnac EUR Les adultes ne seront pas oubliés pour autant et pourront tenter de remporter l’aéron’œuf exposé à l’accueil du musée en estimant son poids exact.

Après le jeu, un atelier créatif tout en papier et une initiation au pilotage de drones raviront les enfants en ce lundi de Pâques ! Jeu de Pâques pour les enfants de 3 à 10 ans :

La mascotte Scopi a décoré le musée de nombreux œufs de Pâques. Les enfants de 3 à 10 ans devront garder les yeux bien ouverts pour retrouver les 7 lettres cachées sur certains œufs afin de former LE mot de passe et repartir avec un lapin en chocolat de l’artisan local Frédéric Lopez. L’énigme de l’aéron’œuf, l’avion en chocolat :

L’aéron’œuf, confectionné par Frédéric Lopez, sera exposé dans le hall d’accueil du musée pour permettre aux accros de chocolat de l’observer et d’estimer son poids au gramme près !

Le vainqueur du jeu remportera cette création hors normes et inédite qui lui sera remise au musée aeroscopia. Atelier créatif “Concorde : haut en couleurs pour Pâques” :

Animé par Guillaume Ruffault des Ateliers Ecotones.

Avec du papier aux multiples couleurs, le jeune créateur pourra personnaliser son avion pour qu’il “concorde” avec Pâques !

14h30 – 17h30

Inclus dans le prix d’entrée

Dès 6 ans Atelier Pilotage de drones :

Animé par les Savants fous – Espace événementiel.

Les enfants sont initiés au pilotage et découvrent différents types de drones en compagnie du professeur Mysther : courses d’obstacles, pilotage, prise de vue, règlementation, programmation, sauvetage, drone racer, précision… Tout un programme !

15h30 – 17h30

Inclus dans le prix d’entrée

Dès 7 ans MUSEE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac

