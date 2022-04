Célébrez les 100 ans de la Sirène Pontonx-sur-l’Adour Pontonx-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Landes

Pontonx-sur-l'Adour

Célébrez les 100 ans de la Sirène Pontonx-sur-l'Adour, 14 mai 2022, Pontonx-sur-l'Adour. Place des Arènes Arènes

2022-05-14 18:00:00

Pontonx-sur-l'Adour Landes 6 EUR Venez célébrer les 100 ans de la Sirène Pontoise aux Arènes de Pontonx. Et un anniversaire, ça se fête ! Au menu, entrecôte frites, ou cochon de lait, et pour l'occasion, de nombreux groupes se joindront à la Sirène pour animer la soirée comme l'orchestre junior du Conservatoire, LouSkapet's, les Incognitos, ou encore les VVMPT.

