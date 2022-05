Célébrez le printemps et la fête des mères chez les Ateliers Créateurs Wingersheim les Quatre Bans, 15 mai 2022, Wingersheim les Quatre Bans.

Célébrez le printemps et la fête des mères chez les Ateliers Créateurs Wingersheim les Quatre Bans

2022-05-15 14:00:00 – 2022-05-15 19:00:00

Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin Wingersheim les Quatre Bans

Un joli mois de mai… Les Ateliers Créateurs ouvrent leurs portes aux artistes et artisans de talents pour célébrer le printemps et la fête des mères.

Bijoux, Art du bois, créations textiles homme, femme, enfant, sacs et accessoires, collections zéro déchet, céramique, stylos en bois, objets de décorations, savons et cosmétiques naturels, bougies artisanales, chocolats, gourmandises sucrées et salées, fromages, bière artisanale …

+33 6 74 72 01 77

Wingersheim les Quatre Bans

