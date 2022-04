Célébrez le printemps au château George 7 Saillans, 1 avril 2022, Saillans.

Célébrez le printemps au château George 7 Château George7 1 Le Bergey Saillans

2022-04-01 – 2022-04-01 Château George7 1 Le Bergey

Saillans Gironde Saillans

EUR Célébrons ensemble l’arrivée du printemps et des nouveaux millésimes du Chateau George 7 !

Nous avons créer à cette occasion les Fridays in Fronsac afin de nous rencontrer autour d’un verre, de discuter et même de visiter le château, tous ça gratuitement

Alors emmenez votre groupe d’amis tout au long de la journée et venez partager un bon moment avec nous au Château ET Obtenez 10% de réduction sur les nouveaux millésimes

Le très attendu Château George 7 Blanc est de retour avec le millésime 2021 : vif et fruité, un incontournable de la saison !

L’élégant Chateau George 7 2019 saura vous surprendre tant il est à boire maintenant ou à garder plus longtemps (déjà 91 & 92 pts obtenu par les critiques)

Enfin, le fruit croquant du Prince de George 7 2019 est alléchant. Il peut être bu dès maintenant donc parfait pour les barbecues du midi ou du soir.

Alors venez au Château George 7

+33 6 81 52 24 80

Château George7 1 Le Bergey Saillans

