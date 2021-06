Strasbourg Les Ateliers Eclairés - Coop Bas-Rhin, Strasbourg Célébrez l’art urbain et contemporain en festival ! Les Ateliers Eclairés – Coop Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Le fameux Festival d’Art Urbain Contemporain « COLORS Urban Art Festival powered by Socomec » revient pour une troisième édition pi(g)mentés ! Fort d’un bilan qui nous a fait pousser d’énormes « Waouw ! » de satisfaction, avec près de 5 000 visiteurs en septembre dernier, _COLORS – Urban Art Festival powered by Socomec_ – est très heureux d’annoncer sa troisième édition, du 3 au 26 septembre 2021 ! C’est à la COOP, notre nouveau QG, que l’événement prendra place, aux **Ateliers éclairés** plus précisément. **La programmation artistique ? **Nous aurions d’ores et déjà toute une flopée de noms et d’affriolantes actions à annoncer… Mais chut, pour le moment, nous gardons le secret. Sachez cependant que COLORS devrait s’ancrer sur tout le quartier portuaire avec des interventions s’interdisant d’être en demi-teintes ! Patience, nous vous les dévoilerons ultérieurement… Line up : JACE / GREMS / MAYE / LEVALET / OLIVIA DE BONNA / ADOR / MOMIES ERIC LACAN / TABAS / SEB TOUACHE / STORK / WILLIANN / CAPTAIN BOWIE / NANA /STOM 500… Infos pratiques : – Du 3 au 26 septembre 2021 (les week-ends uniquement). – Vernissage public : vendredi 3 septembre à partir de 18h. – Avec un bar éphémère et un Pop-up Store. Nos partenaires : Socomec Group / METEOR/ Crédit Mutuel / Urban Painters / Ville de Strasbourg/ COZE Magazine / Strasbourg Street Art Map / Tout le Bas-Rhin / Radio Bienvenue Strasbourg – RBS 91.9 FM / Les Ateliers Éclairés…

Gratuit. Entrée libre.

