Célébrez en famille le Nouvel An lunaire au musée Cernuschi ! Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 21 janvier 2023, Paris.

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

. gratuit

À l’occasion du premier « Week-end en Famille » de l’année 2023, découvrez les collections et l’exposition L’encre en mouvement autrement… Points paroles en partenariat avec les élèves de l’Ecole du Louvre, visites contées, atelier de création de carte de vœux et Bagatelles du Nouvel An vous attendent !

Au programme :

SAMEDI 21 JANVIER 2023

DE 14H À 18H :

Points paroles dans les collections permanentes et l’exposition L’encre en mouvement

Collections permanentes / Espaces d’exposition temporaire

Les élèves de l’Ecole du Louvre vous proposent de découvrir la technique de l’encre et d’explorer en famille l’exposition et les collections permanentes, à la recherche du rouleau disparu… Plus d’infos

À 14H, 15H ET 16H :

Visite contée en famille : La Légende du Nouvel An

Collections permanentes (salle du Bouddha)

Enfants et adultes, rassemblés autour du Grand Bouddha, viennent écouter une histoire du Nouvel An venue d’Extrême-Orient. Plus d’infos

DIMANCHE 22 JANVIER 2023

DE 14H À 18H :

Points paroles dans les collections permanentes et l’exposition L’encre en mouvement

Collections permanentes / Espaces d’exposition temporaire

Les élèves de l’Ecole du Louvre vous proposent de découvrir la technique de l’encre et d’explorer en famille l’exposition et les collections permanentes, à la recherche du rouleau disparu.. Plus d’infos

DE 14H À 17H30 :

Atelier de création de carte de vœux

Auditorium (en continu)

Accompagnés par une plasticienne, créez votre carte de vœux du Nouvel An lunaire, en vous inspirant des paysages de l’exposition L’encre en mouvement, et initiez-vous à la calligraphie chinoise ! Plus d’infos

À 15H, 16H ET 17H :

Dialogue musical dans les collections : Bagatelles du Nouvel An

Collections permanentes (salle du Bouddha)

Pour ce week-end placé sous le signe du Nouvel An chinois, la compositrice Lin-Ni Liao imagine avec la guitariste Alice Letort et le percussionniste David Joignaux un dialogue entre ses Bagatelles et les collections du musée.

Avec sa guitare, Alice Letort rend hommage au koto (cithare japonaise) et autres instruments à cordes présentés dans les collections permanentes. Le grand tam-tam quant à lui évoque les tambours et autres objets en bronze dans leur matérialité. Ces dialogues musicaux, avec des instruments d’aujourd’hui, nous questionnent sur la musique chinoise d’hier.

Ces interventions, suivies par un temps d’échange avec les publics, éveillent la curiosité et l’imaginaire des petits et grands. Comme l’évoque Debussy, qui a retranscrit l’Extrême-Orient avec sa musique, l’imagination de l’être humain dépasse toujours les frontières, qu’elles soient géographiques, historiques ou culturelles.

Plus d’infos

Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris

Contact : https://www.cernuschi.paris.fr/fr/week-end-en-famille-2023-special-nouvel-an-chinois

Musée Cernuschi