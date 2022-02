Célébrer l’équinoxe du printemps Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau Bas-Rhin EUR Célébrer le temps du renouveau, le temps de la germination et du retour à la vie de la nature ! Vivifiez votre printemps ! Je vous invite

pour une escapade sylvestre, source de respiration, vivre l’instant, revenir à ses sens, à l’essence, à l’essentiel ! Un bain de forêt pour

retrouver un souffle d’énergie, renforcer son système immunitaire. Nous relier à la terre mère par des approches saines, toniques et

