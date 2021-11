Labouheyre Labouheyre 40210, Labouheyre célébrations du centenaire de la mort de Félix Arnaudin Labouheyre Labouheyre Catégories d’évènement: 40210

Labouheyre 40210 Labouheyre stage sténopé pour les jeunes le vendredi 5 novembre sur inscription 05.58.04.45.00

projection de photos filmées le samedi 5 novembre à 18 h à la Médiathèque

spectacle Voyage avec Arnaudin par la Cie du Parler Noir le 5 juillet à 18 30 à la Médiathèque

stage sténopé pour les adultes le samedi 6 novembre sur inscription 05.58.04.45.00

projection des sténopés le samedi 6 novembre au cinéma le Félix à 17 h 30

