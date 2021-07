Mauroux Mauroux Lot, Mauroux Célébrations du 14 Juillet Mauroux Mauroux Catégories d’évènement: Lot

Célébrations du 14 Juillet 2021-07-14

Mauroux Lot Mauroux 5 EUR 12h: Apéritif offert par la mairie, suivi d’un moment convivial. Amenez votre pique-nique. Barbecues à disposition. 14h30: Concours amical de pétanque en doublette (en 3 parties) 14h-18h: Scène ouverte, animation musicale 19h: Repas avec DJ Jhon’s (Amenez vos couverts)

– Melon

– Civet/pommes de terre ou Gigot de chevreuil à la braise/flageolets

– Glaces

– Café

– Vin

– Chipos pour les enfants

Réservations avant le 7 juillet 23h: Feu d’artifice La Mairie et les associations du village fêtent le 14 juillet à la garenne +33 6 88 17 12 89 12h: Apéritif offert par la mairie, suivi d’un moment convivial. Amenez votre pique-nique. Barbecues à disposition. 14h30: Concours amical de pétanque en doublette (en 3 parties) 14h-18h: Scène ouverte, animation musicale 19h: Repas avec DJ Jhon’s (Amenez vos couverts)

Réservations avant le 7 juillet 23h: Feu d'artifice

