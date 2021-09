Dijon Musée de la Vie bourguignonne Côte-d'Or, Dijon « Célébrations d’autrefois » Musée de la Vie bourguignonne Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Vie bourguignonne

Venez découvrir les plus importantes d’entre-elles, leur importance, leur fonctionnement et les symboles qui les accompagnent. Baptême, communion, mariage… Au XIXe siècle la vie est rythmée de rites de passage et de célébrations Musée de la Vie bourguignonne 17 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:20:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:20:00

