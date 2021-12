Vézelay Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay, Yonne Célébration pénitentielle Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Célébration pénitentielle Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 22 décembre 2021, Vézelay. Célébration pénitentielle

Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le mercredi 22 décembre à 18:00

Mercredi 22 décembre ——————– au cours des vêpres, liturgie pénitentielle pendant laquelle chacun pourra recevoir personnellement, s’il le désire, le sacrement de réconciliation

Entrée libre

pour accueillir la joie de Noël Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T18:00:00 2021-12-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay