Célébration Fête locale Chateau,Capestang (34)

Célébration Fête locale Chateau,Capestang (34), 6 août 2022, . Célébration Fête locale

Chateau, Capestang (34), le samedi 6 août à 21:00

– de 21h à 00h Balèti alterné entre Castanha é Vinovèl et les Estanqueurs. *source : événement [Célébration Fête locale](https://agendatrad.org/e/35838) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Castanha é Vinovèl Chateau,Capestang (34) Chateau, 34310 Capestang, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-06T21:00:00 2022-08-06T01:00:00

Détails Autres Lieu Chateau,Capestang (34) Adresse Chateau, 34310 Capestang, France lieuville Chateau,Capestang (34)