Tergnier Aisne Tergnier Le samedi 10 juillet 2021, le parc des Buttes Chaumont sera le lieu des festivités dans le cadre du centenaire de l’inauguration de la Cité-modèle. Expositions, conférence, animation musicale…

A 16h00 : animation par La Confrérie des Maqueux d’Saurets, ambiance musicale https://www.ville-tergnier.fr/Actualites/100-ans-de-l-inauguration-de-la-cite-modele-rendez-vous-le-10-juillet-au-parc-des-Buttes-Chaumont Le samedi 10 juillet 2021, le parc des Buttes Chaumont sera le lieu des festivités dans le cadre du centenaire de l’inauguration de la Cité-modèle. Expositions, conférence, animation musicale…

