Célébration des 80 ans de la libération de marchésieux Marchésieux, samedi 27 juillet 2024.

Célébration des 80 ans de la libération de marchésieux Marchésieux Manche

14h à 16h30 une cérémonie officielle accompagnée par l’harmonie de Périers, pour commémorer la libération à la stèle de Lavarde, suivie d’une cérémonie pour la paix au monument aux morts avec les enfants et l’harmonie de Périers, lâché de colombes.

16H30 à 18H Vin d’honneur et découverte d’une exposition qui retracera cet évènement.

19h repas républicain sous tente (sur réservation)

bourg de marchesieux

Marchésieux 50190 Manche Normandie anne.hebert-piquard@wanadoo.fr

