Célébration des 50 ans de la Convention du patrimoine mondial Arles, 20 octobre 2022, Arles.

2022-10-20 – 2022-11-20

Pour l’occasion, la Ville propose au public un riche programme permettant au public de comprendre les enjeux liés à l’inscription sur la liste du patrimoine mondial et d’apprécier le caractère exceptionnel de notre patrimoine.



● Samedi 19 novembre à 14h30 – Grand amphithéâtre de l’espace van Gogh

Introduction « Arles, capitale de la photographie » d’Andy Neyrotti, Responsable du Pôle étude, conservation et diffusion des collections, musée Réattu.

Andy Neyrotti propose de redécouvrir Arles à travers des images issues de la riche collection photographique du musée Réattu et signées par une trentaine de photographes du XIXe siècle à nos jours. Chacun exprime une grande variété de regards sur la cité et met en lumière son aura unique.



Table ronde « Points de vue de photographes »

Les photographes Rémi Bénali, Michel Eisenlohr et David Pinzon reviennent en images sur leur vision

de professionnels et leur ressenti d’artistes face au patrimoine (mondial) et à l’architecture.





Programme de visites thématiques « Visitez le patrimoine mondial » :

Un programme de visites vous permettra de découvrir les monuments remarquables inscrits sur la liste du patrimoine mondial durant ces deux jours :

● Samedi 19 novembre – 10h30 :

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, explorer la ville à travers cette maxime » :

Visite thématique par Cécile Gasc – Animatrice de l’architecture et du patrimoine, Gratuit,

inscriptions du 2 au 18 novembre au 04 90 49 39 31.



● Dimanche 20 novembre – 10h :

« L’enceinte antique et médiévale d’Arles » : Visite thématique par Jean-Marc Bernard – Gratuit,

inscriptions du 2 au 18 novembre au 04 90 49 39 31.



● Dimanche 20 novembre – 14h :

Théâtre antique : Visite guidée, RDV à l’accueil (durée 1h)

Thermes : Visite guidée, RDV à l’accueil (durée 1h)

Cloître et portail de l’église Saint-Trophime : Visite guidée, RDV à l’accueil (durée 1h)

En novembre, la ville célèbre l’anniversaire de la convention sur la protection du patrimoine culturel et naturel mondial de l’Unesco adoptée en 1972 et à l’occasion de la publication du livre « Arles, ville du patrimoine mondial ».

ot-arles@arlestourisme.com +33 4 90 18 41 20

