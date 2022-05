CÉLÈBRATION DES 400 ANS DE LA CHAPELLE DES CARMÉLITES ET MONSIEUR DE LA POPELINIÈRE, MÉCÈNE DE RAMEAU (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES)

2022-07-02 – 2022-07-02 Le 1er juillet 1622 Louis XIII et la reine posent la 1ère pierre de la chapelle des Carmélites à Toulouse. Le roi promet 25 000 livres pour sa construction. Piètre mécène, il ne tiendra jamais sa promesse mais Guillaume Resseguier, président des enquêtes du parlement de Toulouse, dont les cinq filles sont au Carmel, la financera généreusement. C’est ce que nous contera François Castang en première partie de ce concert illustré par des musiques de ballets, composées par le roi lui-même, interprétées par l’Orchestre Les Passions, dirigé par Jean-Marc Andrieu. La suite du concert sera dédiée à J.J.A. Le Riche de La Popelinière, (1693-1762), fermier général, mécène sous Louis XV de Jean-Philippe Rameau dont les Passions offriront des pièces pleines d’inventivité et de couleurs. Son épouse fut élève et protectrice du compositeur lors de la fameuse « querelle des Bouffons ». 1ère partie : Célébration des 400 ans de la Chapelle des Carmélites / Airs et ballets de cour au temps de Louis XIII

