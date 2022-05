CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE 45 Gignac Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Hérault

CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE 45 Gignac, 8 mai 2022, Gignac. CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE 45 Gignac

2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08

Gignac Hérault A l’occasion des célébrations de la Victoire de 45, est organisé un défilé voitures anciennes et figurants résistants avec la participation de l’Harmonie, l’Ensemble Vocal Gignacois et du Conseil municipal des enfants. A l’occasion des célébrations de la Victoire de 45, est organisé un défilé voitures anciennes et figurants résistants avec la participation de l’Harmonie, l’Ensemble Vocal Gignacois et du Conseil municipal des enfants. A l’occasion des célébrations de la Victoire de 45, est organisé un défilé voitures anciennes et figurants résistants avec la participation de l’Harmonie, l’Ensemble Vocal Gignacois et du Conseil municipal des enfants. Gignac

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Gignac Adresse Ville Gignac lieuville Gignac Departement Hérault

Gignac Gignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gignac/

CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE 45 Gignac 2022-05-08 was last modified: by CELEBRATION DE LA VICTOIRE DE 45 Gignac Gignac 8 mai 2022 Gignac Hérault

Gignac Hérault