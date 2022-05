Célébration de la Saint Fiacre, 28 août 2022, .

Célébration de la Saint Fiacre

2022-08-28 10:30:00 – 2022-08-28 18:00:00

Les festivités commenceront à 11h par une messe dans la chapelle troglodytique de Valmer en son honneur. Puis suivra une procession et bénédiction du potager. Un concours du plus beau panier fleuri, un test sur vos connaissances potagères et bien d’autres choses vous attendent! Panier repas sur réservation – Buvette ‘Valmer’ sur place! Entrée offerte pour les moins de 18 ans, les participants au concours de panier fleuri et pour l’accès à la messe.

Le Château de Valmer célèbre Saint Fiacre, patron des jardiniers et des maraîchers !

