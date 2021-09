Célébration de la Rosière La Brède, 10 septembre 2021, La Brède.

Célébration de la Rosière 2021-09-10 – 2021-09-10

La Brède Gironde La Brède

Vendredi 10 septembre, les clefs de la ville seront remises à Léna Massé-Vernier et à son rosier Robin Foiret. Avec les membres de leur cortège, ils défileront au son de la Band’a Léo jusqu’au parc de l’espérance pour le deuxième marché des producteurs de pays. Comme au mois de juillet, plusieurs producteurs proposeront à la vente plats et sucreries à déguster sur place. Le groupe de reprise bordelais Betty Lou revisitera en acoustique des titres pop rock des années 60 à 2000.

Le cortège sautera le traditionnel feu de la Rosière et la soirée se terminera par un grand feu d’artifice.

+33 5 56 79 71 85

Mairie de La Brède

dernière mise à jour : 2021-09-03 par