Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Célébration de la Libération de Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Célébration de la Libération de Colomiers Mairie de Colomiers, 19 août 2021-19 août 2021, Colomiers. Célébration de la Libération de Colomiers

Mairie de Colomiers, le jeudi 19 août à 18:00

Un dépôt de gerbes sera effectué au monument aux morts, place de l’Église à 18h puis à 18h30, au square Roger-Pierre-Touron et square Canellas. > + d’infos : 05 61 15 22 22 Horaires ——– 18h **Détails sur le lieu**: Monument aux morts, place de l’Église, square Maquis Roger-Pierre-Touron et square Canellas + d’infos : 05 61 15 22 22 Monument aux morts, place de l’Église, square Maquis Roger-Pierre-Touron et square Canellas Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-19T18:00:00 2021-08-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers