La Représentation de l'OIF pour l'Afrique centrale célébrera avec le lycée Michel Montaigne de Libreville, la Journée internationale de la Francophonie. Cette cérémonie sera ponctuée par plusieurs activités réalisées par élèves et les clubs d'éloquence de différents établissements secondaires de Libreville. Il s'agit notamment des concours de bande dessinée (BD), de logos, de dictée et débat en lien avec les langues vernaculaires du Gabon et la langue française.

