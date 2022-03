Célébration de la Journée internationale de la Francophonie à la Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale – REPAC Hôtel Boulevard,Acae-Ovendo – Libreville (Gabon) Libreville Catégorie d’évènement: Libreville

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, la Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale organise, le dimanche 20 mars, une réception diplomatique à laquelle prendront part, les membres du Gouvernement, les ambassadeurs, les organisations internationales, et de nombreux autres invités. Cette cérémonie sera marquée par le mot de circonstance de l’Ambassadeur du Maroc, Président du Groupe des ambassadeurs francophones (GAF) et du Mot du Représentant par intérim de l’OIF pour l’Afrique centrale, suivi de la projection du Message de Madame la Secrétaire générale de l’OIF. Un dîner de gala sera ensuite offert aux invités.

2022-03-20T18:00:00 2022-03-20T21:00:00

