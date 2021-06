saint-jean Hôtel de ville Saint-Jean Célébration de la Fête Nationale Hôtel de ville saint-jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Célébration de la Fête Nationale Hôtel de ville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, saint-jean. Célébration de la Fête Nationale

Hôtel de ville, le mercredi 14 juillet à 10:15

La manifestation sera suivie d’un vin d’honneur à l’Espace séniors des Granges. Saint-Jean Hôtel de ville 33 ter route d’albi 31240 saint-jean saint-jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T10:15:00 2021-07-14T12:15:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel de ville Adresse 33 ter route d'albi 31240 saint-jean Ville saint-jean lieuville Hôtel de ville saint-jean