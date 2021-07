Villeneuve-d'Ascq Arbre de la Liberté Nord, Villeneuve-d'Ascq Célébration de la fête nationale Arbre de la Liberté Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 14 juillet à 11h au pied de l’arbre de la Liberté, place de la République à Annappes.** ### Programme * Ouvrez le ban * Dépôt de gerbe * Minute de silence * Allocution de Monsieur Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq * Fermez le ban * Marseillaise * Défil vers la salle Marianne * Réception à la salle Marianne _**En raison de la situation sanitaire, les manifestations habituelles, feu d’artifices, cervoise…n’auront pas lieu.**_ Mercredi 14 juillet à 11h au pied de l’arbre de la Liberté, place de la République à Annappes. Arbre de la Liberté Place de la République 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T16:00:00

