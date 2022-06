Célébration de la Fête Nationale Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Célébration de la Fête Nationale Andernos-les-Bains, 14 juillet 2022, Andernos-les-Bains. Célébration de la Fête Nationale

14 Avenue Pasteur Jardin Louis David Andernos-les-Bains Gironde

2022-07-14 11:00:00

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains

Gironde Cérémonie en présence de l’Harmonie d’Andernos-les-Bains. Présentation des véhicules des Sapeurs-pompiers

d’Andernos-Lanton.

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

