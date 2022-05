Célébration de la Charte sapaudine Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement

Rhône

Célébration de la Charte sapaudine Lyon 1er Arrondissement, 18 mai 2022, Lyon 1er Arrondissement. Célébration de la Charte sapaudine Lyon 1er Arrondissement

2022-05-18 – 2022-05-18

Lyon 1er Arrondissement Rhône Lyon 1er Arrondissement En 1320 sous la pression du roi Philippe V Le Long, l’archevêque de Lyon signa la charte d’affranchissement de la commune, charte dite « Sapaudine » qui permit de légaliser l’organisation de gestion de la cité sous le nom de ‘Bannières et Pennons’. comite@fetes-lyon.com +33 4 78 92 86 33 https://www.fetes-lyon.com/ Lyon 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 1er Arrondissement Adresse Ville Lyon 1er Arrondissement lieuville Lyon 1er Arrondissement Departement Rhône

Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-1er-arrondissement/

Célébration de la Charte sapaudine Lyon 1er Arrondissement 2022-05-18 was last modified: by Célébration de la Charte sapaudine Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement 18 mai 2022 Lyon-1ER-Arrondissement rhône

Lyon 1er Arrondissement Rhône