CÉLÉBRATION DE LA CANTATE 100 J.S BACH Toulouse, dimanche 3 mars 2024.

L’Ensemble Baroque de Toulouse fête la centième cantate de son parcours ! Toulouse, récemment nommée Ville des Musiques par l’UNESCO, devient le temps d’une journée la Ville de Bach !

Pour cet évènement, une journée exceptionnelle est organisée, voici le programme :

11h SALLE DES ILLUSTRES

Extraits de la Messe en Si Choeur Voce Tolosa Direction Olivier Perny.

14h- HALLES DE LA CARTOUCHERIE

Impromptu autour de la Cantate 100. Vous êtes conviés à partager un moment baroque

avec des extraits de la Cantate 100. Préparez-vous à être en-chantés !

15h EGLISE DU GESU

Extraits de la Messe en Si Choeur Voce Tolosa Direction Olivier Perny

17h HALLE AUX GRAINS

Répétition publique commentée par Michel Brun

18H30 HALLE AUX GRAINS

Interprétation de la Cantate BWV 100 par l’Ensemble Baroque de Toulouse, le Choeur Baroque de Toulouse et invité.es. 100 interprètes et choristes sur scène interprètent cette cantate de grande ampleur. Plusieurs choeurs accompagnent l’Ensemble Baroque de Toulouse et le Choeur Baroque de Toulouse pour le choral final.

Réservation obligatoire

Entrée libre dans la limite des places disponibles, placement libre. .

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie ebt@ensemblebaroquedetoulouse.com

