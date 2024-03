Célébration de l Équinoxe du Printemps » Ostara » 7 rue de Tanger Perpignan Perpignan, dimanche 24 mars 2024.

Célébration de l Équinoxe du Printemps » Ostara » Rencontre entre femmes pour célébrer ce nouveau Printemps à Perpignan Dimanche 24 mars, 17h00 7 rue de Tanger Perpignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T21:00:00+01:00

Entre Femmes, partagez un temps, osez se dire, prendre soin des unes et des autres, un temps pour soi pour célébrer et honorer sa féminité. Démarrons cette nouvelle année, en ce nouveau Printemps ,en dansant notre vie, revenir à notre rêve de petite fille, revisitez nos souhaits les plus chers…non aboutis.( Ateliers ludiques et créatifs, oracle, chants….)

Nous partegerons les mets que chacune aura apportés.

Osez vos couleurs.Parez vous de vos plus beaux atouts pour les femmes que nous sommes.

Au plaisir de se rencontrer .

Infos,: Sylvie 0613884091

Participation proposée à partir de 15 euros.

7 rue de Tanger Perpignan 7 rue de Tanger PERPIGNAN Perpignan 66350 Saint-Charles Pyrénées-Orientales Occitanie

célébrations rencontre