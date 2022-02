Celebration Days: Lullies + Weird omen Creil, 4 juin 2022, Creil.

Celebration Days: Lullies + Weird omen Creil

2022-06-04 – 2022-06-04

Creil Oise Creil

0 Après quelques escapades dans des contrées world ou afrobeat, les Celebration Days reviennent à leurs premiers amours : le rock’n’roll !

LULLIES

Les Lullies s’inscrivent dans une longue lignée de groupes et artistes de rock’n’roll, de Little Richard à Jay Retard, avec un credo simple : faire du rock’n’roll, monter dans le camion, faire des bornes, se frotter à un maximum de scènes et de public, et botter des culs.

WEIRD OMEN

Le trio déglingué Weird Omen crache son rock primitif unique, déluge de cuivre trash, de reverb et de fuzz. Une transe garage cryptique et hypnotique ou se mêlent sonorités 60’s cabossées et néo-garage psychedelique caverneux.

GASOLINE

Garage toujours avec le duo Gasoline et le rock garage trempé dans de l’essence à zippo qui trouve racine sur les routes américaines et les rues de londres.

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

Creil

