CÉLÉBRATION 10 ANS DU TITRE MHSC Montpellier, 18 mai 2022, Montpellier.

CÉLÉBRATION 10 ANS DU TITRE MHSC Montpellier

2022-05-18 – 2022-05-18

Montpellier Hérault

Il y a 10 ans, le 20 mai 2012, que le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) remportait son premier titre de champion de France.

Alors pour célébrer les 10 ans de la consécration nationale, le club et la Métropole de Montpellier organisent une journée spéciale en partenariat avec France Bleu Hérault.

Rendez-vous à la place royale du Peyrou mercredi 18 mai à partir de 10 heures. Il sera possible de profiter de nombreuses animations et de rencontrer les joueurs et aussi les champions de cette fameuse saison 2011/2012.

Au programme :

– Un village ouvert de 10h à 19h avec de nombreuses animations (structures gonflables, foodtrucks, camion-boutique, expo photos,…)

– Deux séances de dédicaces : de 14h à 15h30 avec les joueurs, et de 15h30 à 17h avec plusieurs champions de France 2011/2012.

►LE BON PLAN: retrouvez des objets collector pour fêter les 10 ans du titre à la boutique de l’Office de Tourisme !

Maillot MHSC / Porte-clés MHSC /Timbres champions MHSC / Echarpe champion MHSC / Mug champion MHSC/ Echarpe draft MHSC / Stylo 4 couleurs MHSC / Tour de cou MHSC / Peluche MHSC

Il y a 10 ans, le 20 mai 2012, que le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) remportait son premier titre de champion de France.

Alors pour célébrer les 10 ans de la consécration nationale, le club et la Métropole de Montpellier organisent une journée spéciale en partenariat avec France Bleu Hérault.

https://www.mhscfoot.com/accueil

Il y a 10 ans, le 20 mai 2012, que le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) remportait son premier titre de champion de France.

Alors pour célébrer les 10 ans de la consécration nationale, le club et la Métropole de Montpellier organisent une journée spéciale en partenariat avec France Bleu Hérault.

Rendez-vous à la place royale du Peyrou mercredi 18 mai à partir de 10 heures. Il sera possible de profiter de nombreuses animations et de rencontrer les joueurs et aussi les champions de cette fameuse saison 2011/2012.

Au programme :

– Un village ouvert de 10h à 19h avec de nombreuses animations (structures gonflables, foodtrucks, camion-boutique, expo photos,…)

– Deux séances de dédicaces : de 14h à 15h30 avec les joueurs, et de 15h30 à 17h avec plusieurs champions de France 2011/2012.

►LE BON PLAN: retrouvez des objets collector pour fêter les 10 ans du titre à la boutique de l’Office de Tourisme !

Maillot MHSC / Porte-clés MHSC /Timbres champions MHSC / Echarpe champion MHSC / Mug champion MHSC/ Echarpe draft MHSC / Stylo 4 couleurs MHSC / Tour de cou MHSC / Peluche MHSC

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-05-10 par OT MONTPELLIER