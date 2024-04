Célébration 1 an de Génération Responsable Pour la santé du sol et des humains Domaine de Villot Sainte-Colombe-de-Villeneuve, samedi 20 avril 2024.

Célébration 1 an de Génération Responsable Pour la santé du sol et des humains Domaine de Villot Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Au programme

10h 12h Isha Yoga pour tous

14h et 15h30 Atelier Génération Responsable

17h 18h Sol, eau & climat avec Cédric Cabrol

18h 19h30 Apéritif et présentation du mouvement

19h30 21h Repas aux délices végétariens

21h 23h Soirée ARTERRE l’art au service de la Terre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 23:00:00

Domaine de Villot 1540 Route de Cazeneuve

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine generation.responsable65@gmail.com

