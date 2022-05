Cela s’appelle l’aurore – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cela s'appelle l'aurore – Les mardis de la cinémathèque
Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d'Athènes Marseille 1er Arrondissement
2022-05-24 19:00:00

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 En Corse, le docteur Valerio soigne les pauvres, mais sa femme, ne supportant pas cette vie, le quitte. Après cette rupture, des événements vont bouleverser la vie de Valerio.



Film de Luis Bunuel [1955, Fr, 102 min]

