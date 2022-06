Marché potier de Ceillac Ceillac Ceillac Catégories d’évènement: Ceillac

Le mercredi 20 juillet 2022, le village de Ceillac a le plaisir de vous accueillir pour la deuxième édition de son marché des potiers.

18 potiers auront le plaisir de vous faire découvrir l’art de la céramique à travers leurs créations sur un fond musical.

18 potiers auront le plaisir de vous faire découvrir l'art de la céramique à travers leurs créations sur un fond musical.

Des démonstrations et atelier enfants, vous seront proposés gratuitement toute la journée.

