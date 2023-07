Marché potier de Ceillac Ceillac Ceillac, 19 juillet 2023 09:00, Ceillac.

Le mercredi 19 juillet 2023, le village de Ceillac a le plaisir de vous accueillir pour son marché des potiers.

Le marché des potiers se déroulera sur la place du marché de Ceillac, Queyras, le mercredi 19 juillet de 9h-18h.

Partez à la découverte de la Terre, à travers les créations et univers de 19 potiers – céramistes (grès, porcelaine, faïence, raku, sgraffito, illustrations, sculptures…), accompagnés par le groupe musical « Folk you ».

Atelier enfants, démonstration de tournage et concert gratuit.

Renseignements : Comité des fêtes de Ceillac

Horaires du marché : de 9h00 à 18h00 – Entrée libre

Lieu : Place du marché – 05600 Ceillac

Parc naturel régional du Queyras – Haute Alpes

