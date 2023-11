MARCHÉ DE NOËL Ceilhes-et-Rocozels, 17 décembre 2023, Ceilhes-et-Rocozels.

Ceilhes-et-Rocozels,Hérault

Marché de Noël de Ceilhes et Rocozels

Dimanche 17 décembre d

Divers stands: bijoux, papiers cadeau, carte de vœux, mais aussi produits locaux, vins, confitures, paliers garnis…

animation et visite du père noël à 16h

Possibilité de restauration sur place ou à emporter (petit dèj ou déjeuner)

Les bénéfices seront destinés aux projets d’activités des écoles et de « Temps Libre ».

2023-12-17 08:00:00 fin : 2023-12-17

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie



Ceilhes et Rocozels Christmas Market

Sunday December 17

Various stalls: jewelry, gift wrap, greeting cards, as well as local products, wines, jams, gift baskets…

entertainment and a visit from Santa Claus at 4pm

Catering available on site or to take away (breakfast or lunch)

Profits will go towards school and « Temps Libre » activity projects

Mercado de Navidad de Ceilhes y Rocozels

Domingo 17 de diciembre

Puestos variados: bisutería, papel de regalo, tarjetas de felicitación, así como productos locales, vinos, mermeladas, cestas de regalo…

animación y visita de Papá Noel a las 16:00 h

Restauración in situ o para llevar (desayuno o almuerzo)

Los beneficios se destinarán a actividades escolares y a « Temps Libre »

Weihnachtsmarkt in Ceilhes und Rocozels

Sonntag, 17. Dezember d

Verschiedene Stände: Schmuck, Geschenkpapier, Glückwunschkarten, aber auch lokale Produkte, Weine, Marmeladen, gefüllte Paliers…

animation und Besuch des Weihnachtsmanns um 16 Uhr

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort oder zum Mitnehmen (Frühstück oder Mittagessen)

Der Erlös ist für die Aktivitäten der Schulen und « Temps Libre » bestimmt

