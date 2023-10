Bourse aux jouets et puériculture Ceignac Calmont, 5 novembre 2023, Calmont.

Calmont,Aveyron

Les enfants grandissent vite : la solution pour faire des économies, c’est la seconde main, alors venez nombreux !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . 8 EUR.

Ceignac

Calmont 12450 Aveyron Occitanie



Children grow up fast: the best way to save money is to buy second-hand, so come one, come all!

Los niños crecen rápido: la mejor forma de ahorrar dinero es comprar de segunda mano, así que ¡vengan todos!

Kinder wachsen schnell: Die Lösung, um Geld zu sparen, ist Second Hand, also kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-24 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI