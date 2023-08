Fête de la Nativité de Marie Ceignac Calmont, 9 septembre 2023, Calmont.

Calmont,Aveyron

Un événement religieux, certes, mais également familial !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Ceignac

Calmont 12450 Aveyron Occitanie



A religious event, of course, but also a family one!

Un acontecimiento religioso, por supuesto, pero también familiar

Ein religiöses Ereignis, gewiss, aber auch ein Familienereignis!

Mise à jour le 2023-08-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI