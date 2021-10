Les Clayes-sous-Bois Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, Yvelines CEIBO Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Tout public à partir de 6 ans Avec des arrangements personnels et des reprises, ce groupe puise ses racines dans des airs traditionnels d’Argentine et le jazz. Entre musique de chambre et musique populaire, il nous fait voyager dans le pays du tango et de grands espaces, avec une musique vivante et sensuelle à consommer sans modération. Communs du château – Bar sur place Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Musique Argentine Espace Philippe Noiret 1, place Charles de Gaulle Les Clayes-sous-Bois Yvelines

