Ceïba « Tambour Battant »

Rocher de Palmer, le jeudi 11 novembre à 20:00

A travers ce nouveau spectacle, Ceïba livre son parcours de musicienne, son amour des percussions et des cultures de ce monde. Ceïba rythme ses voyages au sens propre du terme. Elle se promène avec aisance entre congas et bata cubain. Elle fait résonner ses mains sur le cajón péruvien ou le tambour Ka de Guadeloupe. Elle élance inlassablement les rythmes qui accompagnent ses chansons polyglottes aux cadences enlevées ! EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 10€ / Tarif 2 spectacles (Régine Lapassion et Ceïba) : 15€

Dans sa dernière création, la chanteuse percussionniste Ceïba partage son parcours de femme, de musicienne, et nous emmène avec aisance et en cadence entre congas, bata et chansons polyglottes ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-11-11T20:00:00 2021-11-11T22:00:00

