CEIBA Lanton, 8 avril 2022, Lanton.

CEIBA Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

2022-04-08 21:30:00 – 2022-04-08 Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde

EUR Ceiba vous emmène à La Havane ou sur une rive réunionnaise, un maloya dans les pieds ou à Gwada au son du tambour Ka ! Ceïba nous livre son parcours de femme et de musicienne : un périple généreux, joyeux et résolument percutant ! Ceïba : chant et percussions, Stéphane Desplat : batterie/choeurs , Felix Lacoste : basse/guitares /choeurs , Yori Moy : guitare/percussions/chœurs

Ceiba vous emmène à La Havane ou sur une rive réunionnaise, un maloya dans les pieds ou à Gwada au son du tambour Ka ! Ceïba nous livre son parcours de femme et de musicienne : un périple généreux, joyeux et résolument percutant ! Ceïba : chant et percussions, Stéphane Desplat : batterie/choeurs , Felix Lacoste : basse/guitares /choeurs , Yori Moy : guitare/percussions/chœurs

+33 6 43 51 95 84

Ceiba vous emmène à La Havane ou sur une rive réunionnaise, un maloya dans les pieds ou à Gwada au son du tambour Ka ! Ceïba nous livre son parcours de femme et de musicienne : un périple généreux, joyeux et résolument percutant ! Ceïba : chant et percussions, Stéphane Desplat : batterie/choeurs , Felix Lacoste : basse/guitares /choeurs , Yori Moy : guitare/percussions/chœurs

© Le Baryton

Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

dernière mise à jour : 2022-03-23 par